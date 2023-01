Eine lebenswerte Zukunft ist erlernbar – BOOKY hilft dabei

Bildung ist in unserer modernen Gesellschaft sehr viel mehr als Schule. Es geht um die Förderung der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung eines Menschen, die durch die intensive sinnliche Aneignung und gedankliche Auseinandersetzung mit unserer vielfältigen ökonomischen, kulturellen und sozialen Lebenswelt entsteht. Michael Miskarik, Hauptbevollmächtigter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, spricht mit Bildungsexpertin Tatjana Schröder-Halek, warum eine umfassende Bildung bereits im Kindesalter erfolgen sollte.

Michael Miskarik: Mit BOOKY haben Sie eine mediale Bildungsinitiative ins Leben gerufen, die neue, innovative Wege der Wissensvermittlung an Kinder beschreitet. Warum ist Ihnen das Thema Bildung persönlich so wichtig?

Tatjana Schröder-Halek: Das Leben unserer Kinder als Erwachsene wird sich gravierend von unserem Leben heute unterscheiden. Eine neue Dimension von Möglichkeiten und Herausforderungen erwartet sie. Menschlich und technologisch, politisch und wirtschaftlich. Als Journalistin, Medienunternehmerin und Mutter frage ich mich: Tun wir genug? Und vor allem: Tun wir, worauf es ankommt, um unsere Kinder darauf vorzubereiten? Aktuell aus meiner Sicht: Nein. Indem wir Bildung neu denken und neu erzählen, können wir das ändern.

Inwiefern unterscheidet sich BOOKY von anderen Bildungsangeboten und wer ist die Zielgruppe?

Kinder erleben heute Geschichten und Informationen anders. BOOKY wird dem als neuartiges Print- Magazin mit crossmedialer Verknüpfung gerecht. In vier Ausgaben pro Jahr vereint es Journalismus und Microlearning zu einem medialen Bildungszugang. In unserem Zentrum pulsieren Neugier und Freude. Wir malen raus statt aus. BOOKY funktioniert generationenübergreifend. Kernzielgruppe sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Erfahrungsgemäß verbindet BOOKY vom Kindergarten bis hin zu den Großeltern. In Familien, an Schulen, in der Sozialarbeit – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Hintergrund.