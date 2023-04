Der Tag der Arbeit erinnert uns daran, wie wertvoll die menschliche Arbeitskraft ist

Der 1. Mai wird traditionellerweise als Tag der Arbeit bezeichnet. In Österreich ist dieser Tag – so wie in vielen anderen Staaten rund um den Globus – ein gesetzlicher Feiertag und das aus gutem Grund: Dieser Gedenktag führt uns vor Augen, wie wertvoll und wichtig die menschliche Arbeitskraft ist. Diese Wertschätzung mussten sich die Arbeitnehmer:innen Ende des 19. Jahrhunderts hart erkämpfen. Damals ging es um einen grundlegenden Schutz wie LEBENSWERTE Arbeitsbedingungen, Arbeitnehmer:innen-Rechte sowie eine angemessene Entlohnung für die geleistete Arbeit.