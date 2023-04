World Masters der Professionals: Eine lebenswerte Erfolgsgeschichte

Julia Polai, Geschäftsführerin der Tanzschule Polai und ehemalige Profitänzerin, spricht mit Michael Miskarik, Hauptbevollmächtigter der HDI Lebensversicherung AG, über die Entwicklung dieses internationalen Profi-Tanzsportevents und wagt zugleich auch eine Rückschau auf 30 LEBENSWERTE Jahre auf dem Tanzparkett.

Michael Miskarik: Liebe Julia, was macht das World Masters so besonders?

Julia Polai: Meine Eltern ermöglichten den nationalen wie internationalen Professionals mit diesem Format zum ersten Mal, ihr eigenes Tanzen mit einem Showtanz nach dem Finale in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu präsentieren. Den Paaren steht es dabei völlig frei, welchen Tanz sie präsentieren wollen. Die Musik ist individuell frei auswählbar und auch sonst sind alle erdenklichen Freiheiten möglich. Also die feinsten Rahmenbedingungen, die man sich als Künstler:in nur wünschen kann.

Derart professionelle Veranstaltungen vermutet man eher auf internationaler Ebene. Wie passt dieses Format zu einer alpinen Stadt wie Innsbruck?

Das passt sprichwörtlich wie die Faust aufs Auge. Mit diesem Turnier hat sich Innsbruck einen großen Namen in der Tanzwelt gemacht. Durch die langjährige Tradition haben wir uns auch einen exzellenten Ruf erarbeitet und Generationen von Weltmeister:innen in Innsbruck live gesehen. Großartige Paare, die das Publikum mit ihren herausragenden Leistungen mitgerissen und begeistert haben. Auch gibt es weltweit wohl kaum einen Veranstalter, dem das Wohl der Paare und die familiäre Atmosphäre so sehr am Herzen liegen, wie uns. Umso mehr freut es uns immer wieder zu hören, dass es sich für die Paare anfühlt, als würden sie nach Hause kommen.

Wie wird das Event finanziert? Gibt es Unterstützung von Sponsor:innen?

Ja, ohne unsere Sponsor:innen wäre all das nicht möglich. In so vielen Jahren als Veranstalter durften wir jedoch auch einen großen Schatz an Erfahrungswerten sammeln und wertvolle Learnings generieren. Wir sind stolz auf unser LEBENSWERK und auch darauf, dass wir Jahr für Jahr das Who is Who der internationalen Tanzwelt bei uns begrüßen dürfen. Damit wecken wir das Interesse potenzieller Sponsor:innen, die uns tatkräftig unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Wie geht’s weiter? Welche Perspektiven siehst Du für die Zukunft?

Unter der Qualitätsmarke „World Masters“ haben sich in den letzten Jahren zahlreiche weitere Bewerbe entwickelt und das Turnier in Innsbruck ist stetig gewachsen. Auch bieten wir zukünftig mannigfaltige Bewerbe im Breitensport an. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior:innen – es ist für alle etwas dabei.

Du trainierst bzw. begleitest auch Profis auf höchstem Niveau. Wie darf ich mir die Arbeit mit diesen Top-Paaren vorstellen?

Auf Turnierebene arbeiten wir mit Amateur:innen, Professionals und Pro Am-Paaren – dabei tanzt ein Professional mit einem Amateur. Eine einzigartige Kombination von Tanzbegeisterten, die den Kongress Innsbruck Jahr für Jahr zum Brodeln bringt. Die Arbeit mit unseren Paaren bereitet mir und meinem Team immer wieder große Freude. Im Fokus der Trainingseinheiten stehen Fitness, Haltung, Ausdruck, Technik, Taktgefühl und Choreografie. Darüber hinaus ist Tanzen auch für unsere Gesundheit wichtig. Studien belegen, dass Tanzen auch als Therapie für diverse Krankheitsbilder empfohlen wird. Tanzen fördert auch unser gesellschaftliches Miteinander, indem es Stil, Anstand, Umgangsformen, Etikette und Respekt im Umgang mit unseren Mitmenschen vermittelt.

Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Dich: Frauen reklamieren oftmals, dass ihre Männer Tanzmuffel sind. Kannst Du das bestätigen bzw. was empfiehlst Du an dieser Stelle?

Dem Grunde nach ist das schon ein sehr verbreitetes Muster. In unseren Tanzschulen jedoch stellen wir fest, dass insbesondere junge Herren, sich mehr und mehr dem Tanzen und dem Tanzsport zuwenden. Denn Herren, die sich adäquat am Tanzparkett bewegen, stehen bei den Damen hoch im Kurs und sind somit klar im Vorteil.

Weitere Infos und Orientierung finden Tanzsportbegeisterte unter www.polai.at