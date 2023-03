Bewegung an der frischen Luft schenkt uns lebenswerte Momente

Welcher Sport eignet sich für Menschen, die bislang wenig Bewegung bzw. Sport betrieben haben, am besten zum Einstieg? Carmen Klammer: Für Einsteiger:innen eignen sich Cardiosportarten wie Nordic Walken oder Radfahren. Beim Nordic Walken wird der ganze Körper trainiert und Radfahren ist durch seine zyklischen Bewegungsabläufe besonders gelenkschonend. Auch beim Krafttraining kann jederzeit der Einstieg gewagt werden. Hierzu empfehlen wir allerdings, sich durch professionelle Assistenz unterstützen zu lassen, damit Übungen sauber ausgeführt werden und somit keine Schäden entstehen.

In wenigen Wochen beginnen auch wieder die ersten Laufsport-Events. Wie könnte ein einfacher Trainingsplan für Lauf-Neulinge aussehen? Jasmin Klammer-Martin: Auch hier ist in erster Linie die eigene Fitness objektiv zu beurteilen und eine entsprechende Distanz zu wählen. Als allgemeiner Grundsatz gilt: primär an der Distanz und sekundär am Tempo zu arbeiten. Ein guter Maßstab für einen perfekten Einstieg ist, wenn während des Laufens problemlos eine Unterhaltung geführt werden kann. Auf Regenerationsphasen ist dabei unbedingt zu achten!

Wie können sich ambitionierte Hobbyläufer für den ersten Marathon in Form bringen? Carmen Klammer: Da bei einem Marathon eine große Distanz zu absolvieren ist, sollte mit dem Training bereits einige Monate vor dem Bewerb gestartet werden, um eine Überbelastung und erhöhte Verletzungsgefahr zu vermeiden. Bei Trainingsläufen kann die Streckenlänge sukzessive gesteigert werden, sofern ausreichend Zeit für eine optimale Vorbereitung gegeben ist. Auch Intervall-Läufe sind im wöchentlich Plan zu berücksichtigen. Aber der Fokus sollte nicht nur auf das Lauftraining gelegt werden. Auch ein Krafttraining ist essenziell, vor allem den Rumpf- und Becken-Bereich gilt es entsprechend zu trainieren und die Stärkung der Beinmuskulatur mit adäquaten Kraftübungen stellt ebenfalls eine sinnvolle Übung dar.

Sie werden in wenigen Tagen erstmals Mutter: Wie haben Sie sich in der Schwangerschaft fit gehalten? Jasmin Klammer-Martin: Ich hatte das Glück, eine völlig unkomplizierte Schwangerschaft zu erleben, daher konnte ich die gesamte Zeit über sehr aktiv bleiben. Mein Ziel lautete: mich täglich 45 bis 60 Minuten sportlich zu bewegen. An Tagen, an denen die Müdigkeit überhand nahm, machte ich einen gemütlichen Spaziergang. Des Weiteren übte ich Krafttraining und Pilates aus. Da ich bereits davor sehr aktiv war, war mein eigener Anspruch auch entsprechend hoch. Eine Schwangerschaft ist allerdings sehr individuell und dementsprechend sollte jede Frau auf ihren eigenen Körper hören. Wie aktiv man sein kann, hängt natürlich auch immer vom Aktivitätslevel vor der Schwangerschaft ab und auch mit Symptomen, die während der Schwangerschaft auftreten können.

