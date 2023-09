Selbstständige haben überdurchschnittlich oft finanzielle Vorsorgelücken

All-in-One-Lösung für Altersvorsorge

Als erstes FinTech in Österreich legt froots einen eigenen auf ETFs basierenden breit gestreuten Fonds auf, der den strengen Anforderungen des §14 Einkommensteuergesetz entspricht. In Kombination mit einer breitgestreuten fondsgebundenen Lebensversicherung wird daraus eine tragfähige Lösung für eine langfristig steuergünstige Altersvorsorge. Durch die steuerbegünstigte Investition in den §14 Fonds können Selbstständige den Gewinn vor Steuern senken und Einkommensteuer auf den investierten Gewinnfreibetrag sparen. In weiterer Folge sind die Erträge aus der fondsgebundenen Lebensversicherung KESt-befreit. Über das partnerschaftliche Angebot von HDI LEBEN und froots ist der Zugang einfach und barrierefrei, da der digitale Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung und eines §14-Fonds in einer All-in-One-Lösung möglich ist.

„Die vielfältigen Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge werden nach wie vor zu wenig genützt. Das liegt zum einen an fehlender Information bzw. Aufklärung und zum anderen an bestehenden Zugangsbarrieren. Dies wollen wir mit unserem Angebot ändern“, erklärt Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich. Nach Ablauf der Mindesthaltedauer ist eine unkomplizierte Vermögensumschichtung aus froots §14 Fonds in eine fondsgebundene Lebensversicherung möglich. „In Zusammenarbeit mit froots schaffen wir nun für alle selbstständigen Unternehmer:innen einen einfachen barrierefreien Zugang zu steuerbegünstigten § 14-Veranlagungen. In Kombination mit einer Rentenversicherung wird daraus ein attraktives Altersvorsorge-Paket“, betont Christian Wagner, Leiter Produktmanagement bei HDI LEBEN.