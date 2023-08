Nachhaltigkeit muss zu einem übergeordneten Prinzip werden

Wie wollen Sie die Gesellschaft mobilisieren bzw. wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Es nützt nichts, wenn wir auf die Politik zeigen und meinen, dass diese allein in der Lage wäre, eine gesunde Welt zu schaffen oder eine solche zu bewahren. Zur wahren Nachhaltigkeit bedarf es der Schaffung eines täglichen Bewusstseins, dass Nachhaltigkeit in uns selbst und im Alltag entstehen kann und umgesetzt werden muss. Idealerweise sollte sich Jeder und Jede um seinen/ihren „footprint“, also den persönlichen ökologischen Fußabdruck als Verursacher:in von Treibhausgasen, Gedanken machen und das eigene, diesbezügliche „Budget“ verantwortungsbewusst verwalten. In Summe sollte eine Achtsamkeit und vor allem eine Reduktion der „Klimasünden“ das Ziel sein. Denn eines ist klar: Wir müssen jetzt endlich vom Reden ins Tun kommen.

Sie haben auch bei der diesjährigen Konferenz wieder hochkarätige Vortragende. Was sind Ihre Highlights?

Das Konferenz-Programm bietet uns auch heuer wieder zahlreiche Höhepunkte. Persönlich freue ich mich sehr auf den Historiker und Spiegel-Bestsellerautor Philipp Blom, der aus seinem aktuellen Buch „Die Unterwerfung – Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur“ rezitieren und uns damit perfekt auf das Thema einstimmen wird. Eine seiner Kernaussagen lautet: „Nur wenn sich die Menschheit von dem Wahn befreit, über der Natur zu stehen, bleibt ihr die Chance, zu überleben.“ Spannend werden auch die Beiträge von Klimaaktivistin Martha Krumpeck, die über „Widerstand als letzte Chance“ spricht, und von ORF-ZiB-Moderator Tarek Leitner, der über Nachhaltigkeit in den Medien referiert.

Ein weiteres Highlight erwartet uns mit dem Impulsvortrag von Toni Innauer, der uns „am Puls des Erfolgs“ teilhaben lässt. Andreas Baumgarten, Institutsleiter „Bodengesundheit und Pflanzenernährung“ der AGES geht der Frage nach: „Können wir uns noch selbstständig ernähren? Wenn ja, wie?“. Paradewinzer Josef Umathum und „Sonnentor“-Gründer Johannes Gutmann erzählen unter anderem, warum Bio für sie eine Lebenseinstellung ist. Und Stefan Sattler stellt die Dekarbonisierungsstrategie der Stadt Wien vor. Abgerundet wird das Programm mit einem Besuch der Zicklacken.