Klimawandel und Teuerung haben wenig Einfluss auf den subjektiven LEBENSWERT

Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich: „Die aktuelle Teuerung führt dazu, dass viele Menschen glauben, sich eine adäquate Altersvorsorge nicht mehr leisten zu können. Allerdings stimmt das in den meisten Fällen nur bedingt. Tatsache ist: Wer sich früh genug mit seiner Altersvorsorge auseinandersetzt, benötigt keine großen Sparbeiträge für eine ausreichende finanzielle Basis im Alter. Gerade in Krisenzeiten ist eine vorausschauende Planung existenziell. Kompetente Vorsorgeexpert:innen können meiner Erfahrung nach intelligente Möglichkeiten aufzeigen, wie ein solider Vermögensaufbau auch mit einem schmaleren Budget gelingen kann.“

An der repräsentativen Umfrage, die im Auftrag von HDI LEBEN von der WISSMA Marktforschung GmbH durchgeführt wurde, nahmen 1.027 Menschen ab 18 Jahren teil. 50 Prozent davon sind weiblich, 50 Prozent männlich. Insgesamt 66 Prozent leben in einer festen Partnerschaft, entweder ohne (29 %) oder mit Trauschein (37 %). 60 Prozent haben eine Matura (34 %) oder einen Hochschulabschluss (26 %). Unter den Teilnehmenden gehen 57 Prozent einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach, acht Prozent sind selbständig, 19 Prozent sind bereits in Pension. Die Mehrheit der Befragten (73 %) verfügt über ein Einkommen zwischen 1.000 Euro und 3.999 Euro.

