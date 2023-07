Verantwortungsvolle Eltern sichern den ARBEITSWERT ihrer Kinder rechtzeitig ab

Guter Gesundheitszustand wird ‘konserviert’

Entscheidet sich ein junger Mensch später für einen risikoreichen Beruf, so bleibt ihm der niedrige Prämiensatz erhalten – ein Leben lang. Eine Meldepflicht für eine Risikoerhöhung besteht bei HDI LEBEN nicht. Wird ein Beruf mit geringem Risiko gewählt, so kann über die Berufswechseloption in eine bessere Risikogruppe gewechselt werden. Langfristig spart man so eine Menge Geld. Denn für ein zehnjähriges Kind beläuft sich ein vollumfänglicher Berufsunfähigkeitsschutz auf rund 20 Euro im Monat. Dafür sichert man seinem Nachwuchs im Fall des Falles bis zum Pensionsantritt eine wertgesicherte Rente von 500 Euro monatlich.