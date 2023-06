Finanzielle Unabhängigkeit im Alter braucht Zeit und gute Planung

Eine aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts für die Tageszeitung DER STANDARD hat folgendes Ergebnis gebracht: Vier von zehn Befragten halten das System der Alterssicherung in Österreich für ziemlich unsicher. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten meinen, dass die Politik zu wenig tut, um die Pensionen zu sichern. Nur etwa jeder Fünfte stimmt der Aussage zu, dass, „wer heute Pensionsbeiträge zahlt, sich darauf verlassen kann, im Alter eine angemessene Pension zu beziehen“. Direktor Michael Miskarik, Hauptbevollmächtigter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, rät daher all jenen, denen ihre finanzielle Sicherheit im Alter wichtig ist, zu einer langfristigen und strategisch klugen Herangehensweise.