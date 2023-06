Inflation und Teuerung: Ein Fahrplan hilft bei der langfristigen Altersvorsorge

Wie hoch wäre die monatliche Prämie, wenn Anna erst mit 45 Jahren startet?

Setzt man die gleichen Rahmenbedingungen voraus, müsste Anna dann monatlich rund 412 Euro zur Seite legen. Obwohl der Ansparzeitraum nur halb so lang ist, steigt der monatliche Beitrag auf das fast Vierfache. Die Gründe dafür liegen natürlich in der deutlich kürzeren Laufzeit und im Zinseszinseffekt. Beim Zinseszinseffekt geht man davon aus, dass Erträge – in unserem Fall innerhalb der fondsgebundenen Rentenversicherung – über einen längeren Zeitraum zusammen mit dem angesparten Kapital zum selben Zinssatz bzw. derselben Rendite wieder angelegt werden. Die erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert – das zu verzinsende Kapital steigt damit an. Hinzu kommt, dass eine attraktive Rendite die private ZEITWERTsicherung massiv aufwertet und damit auch der beste Schutz gegen Inflation ist.

Was bedeutet ZEITWERTsicherung und wie kann sie uns vor Inflation schützen?

Was Inflation real bedeutet, erleben wir jeden Tag an der Supermarkt-Kassa: Der Einkauf wird immer teurer, wir können uns immer weniger leisten. Und wenn die Inflationsrate über dem Zinssatz liegt, den wir auf klassische Anlageformen wie Sparbuch oder Festgeldkonto erhalten, dann erleiden wir auch mit unserem angesparten Kapital einen realen Wertverlust. Davor sollten wir uns mit intelligenten Anlageformen schützen. Der beste Inflationsschutz ist, wenn wir das verfügbare Geld – sowohl für Altersvorsorge als auch für Kapitalanlage – im Sinne des Portfoliogedankens streuen und dabei den Fokus auf Wertpapiere mit höherer Ertragserwartung sowie nachhaltigem Investment-Ansatz legen. Das bedeutet, auch in fondsgebundene Lebensversicherungen, Aktien bzw. Aktienfonds sowie ETFs zu investieren, deren Fokus auf einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie einer klaren Werteorientierung liegt. Mit unserem digitalen FondsGuide unterstützen wir qualifizierte Berater:innen sowie ihre Kund:innen bei der Auswahl passender Investments und der Erstellung eines intelligenten Pensions-Fahrplans.

HDI LEBEN empfiehlt allen, die mit ihrer persönlichen Tour de Pension beginnen wollen, ein umfassendes Beratungsgespräch mit einem vertrauensvollen, zuverlässigen und fachlich kompetenten Vorsorgespezialist:innen.

