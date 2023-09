Altersvorsorge: Teuerungsausgleich für unsere Kinder liegt in unserer Verantwortung

Die Nachwirkungen der Pandemie, der Ukraine-Krieg und die dadurch ausgelösten hohen Energiepreise in Europa haben in Österreich zu einem steilen Anstieg der Lebenshaltungskosten geführt. Und obwohl sich die Energiepreise wieder stabilisiert haben, gehen die Lebenshaltungskosten heuer auf breiter Basis weiter nach oben. Mit ein Grund für diese anhaltende Teuerung ist, dass Österreich anders als andere EU-Länder auf großzügige Transferzahlungen setzt, um Haushalte zu unterstützen. Diese nachfrageseitigen Maßnahmen haben zwar einerseits den Vorteil, dass das verfügbare Einkommen kurzfristig um rund 2,3 Milliarden Euro erhöht wird und Familien in dieser herausfordernden Zeit finanziell unterstützt werden. Andererseits treiben die gestiegenen Konsumausgaben die Inflation weiter an. Die Folge sind steigende Kollektivvertragslöhne und Pensionsanpassungen. Gleichzeitig gehen die Baby-Boomer in Pension.