Rückblick: 2022 hat uns viele lebenswerte Momente geschenkt

Soziales Engagement bedeutet für uns daher nicht nur Akzente vor Weihnachten zu setzen, vielmehr geht es um Wertehaltung. Als verantwortungsvolles Unternehmen wollen wir uns dort engagieren, wo wir gebraucht werden und LEBENSWERTE Momente schenken, die in Erinnerung bleiben. So sind wir seit vielen Jahren Partner des Vereins ChronischKrank Österreich. Der Verein unterstützt und berät chronisch kranke und beeinträchtigte Menschen sowie deren Angehörige in den unterschiedlichsten Bereichen – unter anderem leistet er Hilfestellung rund um individuelle finanzielle und rechtliche Ansprüche sowie Betreuung bei Behördenwegen.

2022 haben wir auch die Österreichische Parkinson-Gesellschaft mit einem Spenden-Scheck unterstützt. Darüber hinaus beteiligten sich unsere Mitarbeitenden an einer Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine. Insgesamt wurde ein beachtlicher Betrag eingesammelt, der von HDI LEBEN am Ende verdoppelt wurde.