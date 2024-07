Marketing ist dann erfolgreich, wenn es sich nicht anfühlt wie Marketing

Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl: Liebe Nicole, beim Finance-Marketer-of-the-year- Award wurdest Du auf Platz 2 im Bereich Versicherung gewählt – eine wertvolle Auszeichnung für Deine hervorragende Arbeit. Was macht gutes Marketing für Dich aus?

Nicole Sommeregger: Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit in der Branche wahrgenommen und gewertschätzt wird. Für uns ist dies Bestätigung und Ansporn zugleich, denn mit unserem Mut, etwas Neues auszuprobieren, ist es uns gelungen, einen sichtbaren Mehrwert für unsere Kund:innen und Geschäftspartner:innen zu schaffen. Bei HDI LEBEN sind alle Online- und Offline Marken- und Marketingaktivitäten in einem kleinen, feinen Team angesiedelt, das geballte Frauenpower repräsentiert und auf das ich sehr stolz bin. Gutes Marketing braucht zuallererst ein tieferes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der potenziellen Kund:innen. Wir folgen dabei dem Motto: Das beste Marketing fühlt sich nicht an wie Marketing.

Hast Du dafür eine persönliche Erfolgsformel?

Für mich ist es die optimale Kombination aus Engagement, Fleiß und Gestaltungsfreude sowie einer klaren Zielsetzung, Teamarbeit und Sinnstiftung. Als Führungskraft sind mir dabei ehrliche Kommunikation und die Förderung der Stärken meiner Mitarbeitenden wichtig. In den acht Jahren bei HDI LEBEN habe ich sehr viel gelernt und tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Wenn das Team „passt“, hat man auch Freude an der Arbeit und kann gemeinsam etwas Großartiges erreichen.

Was gefällt Dir persönlich an der Arbeit im Marketing?

Bei HDI LEBEN gibt es ein breites Spektrum an Arbeits- und Themenbereichen, das macht die Arbeit vielfältig, interessant und abwechslungsreich. Als Marketingleiterin bin ich Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Fachbereichen, Vertrieb und Geschäftspartner:innen. Daraus entstehen täglich neue Herausforderungen, an denen ich wachsen und mich weiterentwickeln kann. Eines unserer wichtigsten Projekte war der Launch unseres „LEBENSWERT Programms“. Dabei handelt es sich um eine nachhaltige Unternehmens- und Markenführungsstrategie, mit der wir neue Standards am österreichischen Markt gesetzt haben.