Ernste Folgen für die Arbeitsfähigkeit: Adipositas als oft unterschätzte Krankheit

Übergewicht und Adipositas sind wichtige Merkmale zur Beschreibung des Gesundheitszustands einer Bevölkerung, denn Adipositas ist ein Risikofaktor für bestimmte Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Gelenks- und Rückenbeschwerden. Ein häufig verwendetes Maß für die Klassifikation von Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen ist der Body-Mass-Index (BMI). Er ist definiert als das Verhältnis des Körpergewichts in Kilogramm zum Quadrat der Körpergröße in Metern. Nach einer Klassifikation der WHO unterscheidet man beim Erwachsenen je nach BMI zwischen Untergewicht (BMI < 18,5), Normalgewicht (18,5 bis 24,9), Übergewicht (25,0 bis 29,9) und Adipositas (BMI ≥ 30,0). Laut Statistik Austria sind in Österreich rund 3,7 Millionen Menschen über 15 Jahre übergewichtig und rund 17 Prozent von ihnen haben bereits Adipositas. Bereits im Alter von acht Jahren sind jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen übergewichtig oder adipös.

Michael Miskarik: Herr Holzinger, die schwerwiegenden Folgen von Übergewicht sind seit vielen Jahren bekannt. Warum wird diese Krankheit dennoch vielfach unterschätzt?

Jürgen E. Holzinger: Ob im familiären oder auch im freundschaftlichen Umfeld, eine Diskussion über das Thema Übergewicht kennen viele und häufig kommt es in diesem Kontext auch zu der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit. Dass hinter der saloppen Formulierung „Übergewicht“ viel zu oft eine ernstzunehmende Krankheit steckt, kommt zumeist erst bei genauerer Betrachtung hervor. Die Folgen einer Erkrankung reichen weit und können bis zur Berufsunfähigkeit führen. Adipositas als chronische Stoffwechselerkrankung wird in der Gesellschaft vielfach auf die leichte Schulter genommen und Betroffene werden mit der Diagnose „selbst schuld“ abgewertet. Dass diese Beurteilung nicht der Realität entspricht, zeigen bereits viele Studien auf.