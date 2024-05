Gelebte Wertschätzung ist der Motor für eine LEBENSWERTERE Gesellschaft

Warum ist es so herausfordernd, dieses Ziel umzusetzen?

Wir Menschen sind nicht alle gleich, vielmehr zeichnen wir uns durch eine unglaublich große Vielfalt, unterschiedliche Talente und Begabungen, verschiedene Kulturen, Religionen und Sprachen aus. Wir leben auch nicht alle in klassischen Beziehungen oder traditionellen Familienkonstellationen, auch unser soziales Umfeld prägt uns. Vereinfacht gesagt: Jeder Mensch ist einzigartig. Das ist ein unbezahlbares Geschenk, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, denn in unserer Gesellschaft gibt es Erwartungshaltungen, die nicht von allen in gleicher Weise erfüllt werden. Wer anders ist oder nicht in ein gängiges Schema passt, hat es oft schwer. Aber gerade diese individuelle Vielfalt bietet uns enormes Entwicklungspotenzial.

Wie lässt sich dieses Potenzial nützen?

Ganz einfach, indem wir offen aufeinander zugehen und von den Erfahrungen des anderen lernen. Wir alle leben in einem privaten und beruflichen Netzwerk, das uns unterstützen kann, das uns aber auch belasten kann. Nur dann, wenn wir so sein können, wie wir sind, können wir unsere Talente und Begabungen voll entfalten und in die Gemeinschaft einbringen. Diese gelebte Wertschätzung ist der Motor, der unsere Gesellschaft für alle LEBENSWERTER macht.