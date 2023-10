KI kann den Menschen nicht ersetzen – emotionale Intelligenz ist entscheidend

Michael Miskarik: Sie haben vor mehr als 30 Jahren das Telefonmarketing nach Österreich gebracht. Wie kam es dazu?

Elfriede Herrgesell: Bereits vor der Gründung von telepower im Jahr 1992 hat mich das Telemarketing-Fieber gepackt. Es ist der persönliche Kontakt zu Menschen, die soziale Interaktion und die enorme emotionale Dimension, die mich inspiriert haben und welche dem Medium Telefon eine unglaubliche Kraft verleihen. Das haben auch die Unternehmen in Österreich sehr rasch erkannt. So konnten wir von Anfang an große Kund:innen von unseren Services überzeugen, was in den Folgejahren zu einem beachtlichen Wachstum geführt hat.

Was sind Ihre wertvollsten Erfahrungen aus dieser langjährigen Tätigkeit?

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Menschen nur bedingt durch Technik ersetzt werden können. Unbestritten haben moderne technische Anwendungen unsere Arbeitsweise in vielerlei Hinsicht beeinflusst und die Art der Kommunikation massiv verändert, aber all diesen Lösungen fehlt es an emotionaler Intelligenz. Das gilt auch für Tools auf Basis Künstlicher Intelligenz. Unsere Mitarbeitenden telefonieren den ganzen Tag mit Menschen. Dabei ist vor allem die soziale Interaktion wichtig. Und damit diese auch in schwierigen Situationen wertschätzend und konstruktiv erfolgt, braucht es eine große Portion soziale Intelligenz. Anrufer:innen sind heute wesentlich ungeduldiger als früher und mitunter sogar aufgebracht und verärgert. Unsere Agents werden daher speziell darauf geschult, in derartigen Situationen ruhig zu bleiben und die bestmögliche Lösung zu finden. Unsere Passion ist es, auch schwierige Telefonate mit Respekt und Einfühlungsvermögen zu erledigen.

telepower verfügt heute über drei Standorte. Warum ist es in einer digitalisierten Arbeitswelt noch wichtig, Präsenz zu zeigen?

In 30 Jahren hat telepower drei Standorte eröffnet, ausgebaut, übersiedelt und erweitert. Dies geschah nicht nur aufgrund des kontinuierlichen Zuwachses an Kund:innen und Projekten, sondern auch aus strategischen Gründen. Die Standorte ermöglichen eine optimale Ressourcennutzung, aber auch den Austausch von Ideen und den Transfer von Fachwissen. Darüber hinaus bieten sie Ausfallsicherheit, größere Flexibilität und einen wichtigen Benchmarking-Effekt zur Qualitätssicherung. Die Präsenz an mehreren Standorten erlaubt es uns somit, Synergien zu nutzten und den Kund:innenservice zu verbessern, während gleichzeitig eine robuste Infrastruktur geschaffen wird, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.