HDI LEBEN setzt neue Standards in der Lebensversicherung

Als Anbieter von fondsgebundenen Lebensversicherungen übernimmt die HDI Lebensversicherung AG bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben eine Vorreiterrolle in Österreich und arbeitet seit Jahren intensiv an einem tragfähigen und transparenten Nachhaltigkeitsmanagement, das alle Unternehmensbereiche sowie das Netzwerk der Partner:innen einschließt. Oberste Priorität haben dabei gesellschaftliche Verantwortung sowie Produkt-, Ausbildungs- und Servicequalität. Für diesen klaren und richtungsweisenden Fokus sowie seine nachhaltigen Initiativen wurde das Unternehmen bereits vielfach ausgezeichnet. Direktor Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, spricht über Verantwortung, öffentliche Anerkennung und kommende Herausforderungen.

Die HDI Lebensversicherung AG wurde 1903 gegründet und ist eine der führenden Lebensversicherungen im deutschsprachigen Raum. Als Teil des Talanx-Konzerns gehört sie zu einem der größten Versicherungskonzerne Europas. Wie geht man mit einer so großen Verantwortung um?

Michael Miskarik: Das Leben finanziell abzusichern, gleicht einem Marathonlauf – in beiden Fällen handelt es sich um lange Distanzen. Als verlässlicher Versicherungsanbieter können wir unsere Kund:innen nur dann begleiten, wenn wir über eine klare Positionierung sowie Beständigkeit und Kapitalkraft verfügen. Bei HDI LEBEN in Österreich orientieren wir uns an der Wertehaltung unserer Unternehmensgründer und übernehmen in sensiblen Bereichen wie der Altersvorsorge oder dem Vermögensaufbau gesellschaftspolitische Verantwortung. Dazu muss man wissen: Die HDI Versicherungen wurden gegründet, um ihren Kund:innen Geld zu sparen. Zu hohe Preise für die Haftpflichtversicherung führten 1903 dazu, dass sich sechs Berufsgenossenschaften und 176 Unternehmen zum „Haftpflichtverband der deutschen Eisen- und Stahlindustrie“ zusammenschlossen. Knapp 90 Jahre später erfolgte der Einstieg in das Lebensversicherungsgeschäft. Heute ist HDI LEBEN Österreich Teil der börsennotierten Talanx-Gruppe, die mit 24.000 Mitarbeitenden in 175 Ländern tätig ist. Mit 53,4 Milliarden Euro brutto Beitragseinnahmen im Jahr 2022 gehört Talanx zu den großen Versicherungsgruppen in Europa.

Sie arbeiten seit vielen Jahren an einer nachhaltigen Unternehmenskultur. Warum ist Ihnen das so wichtig und was verstehen Sie persönlich darunter?

Die Marke HDI LEBEN steht für Leistungen und Services, die das Leben unserer Kund:innen und Partner:innen täglich ein Stück weit LEBENSWERTER machen. Dazu gehört einerseits unsere Unternehmenskultur, die auf gelebter Wertschätzung und gegenseitigem Respekt basiert, und andererseits der verantwortungsvolle Umgang mit der Lebenszeit unserer Geschäftspartner:innen und Kund:innen. Über allem steht der achtsame Umgang mit natürlichen Ressourcen. Orientierung gibt uns dabei unser LEBENSWERT Programm, das den Menschen und seine Bedürfnisse bedingungslos in den Mittelpunkt stellt. Als HDI LEBEN sehen wir es daher als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den Menschen an, dazu beizutragen, dass die nachkommenden Generationen dieselben LEBENSWERTEN Rahmenbedingungen vorfinden, wie wir sie haben. Dazu gehört für uns auch soziales Engagement. So unterstützen wir regelmäßig karitative Einrichtungen sowie Bildungsinitiativen wie BOOKY.

In den vergangenen Jahren hat HDI LEBEN zahlreiche Auszeichnungen für erstklassige Produkt- und Servicequalität sowie nachhaltige Initiativen bekommen. Worauf sind Sie dabei besonders stolz?

Jede einzelne dieser Auszeichnungen ist für uns wertvoll und spornt uns an. Besonders gefreut haben wir uns vor wenigen Wochen, als wir beim Versicherungsaward Austria 2023 in der Kategorie „Betriebliche Altersvorsorge“ (BAV) mit Platz 1 ausgezeichnet wurden. Dieser Preis erfüllt uns mit Stolz und Freude, aber auch mit einem gesunden Maß an Demut. Immerhin konnten wir uns als vergleichbar kleiner Anbieter gegen die Big Player der Branche durchsetzen. Hinter unserem Erfolg stehen jahrelange Qualitätsarbeit und ein hochmotiviertes Team, dessen gemeinsames Ziel es ist, möglichst viele Unternehmen für ihre Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitenden zu sensibilisieren.

HDI LEBEN moderiert seit vielen Jahren einen öffentlichen Diskurs zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen rund um die Themen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und nachhaltige Lebensweise. Welches Ziel wird damit verfolgt?

Die Menschen suchen heute nach Sinn und sinnstiftenden Angeboten und sie reagieren sehr sensibel, wenn es um ihre persönlichen Finanzen oder ihre individuelle Vorsorgesituation geht. Dieser Entwicklung wollen wir mit unserer Haltung, unserem Angebot sowie all unseren Leistungen entsprechen und eine authentische Botschafterrolle übernehmen. Dazu gehört, dass wir als Qualitätsversicherer aktiv über Komplexes rund um das Versicherungsgeschäft aufklären, Wissen transportieren und Stellung beziehen. Unser Ziel ist ein öffentlicher Diskurs, der diese gesellschaftsrelevanten Themen konstruktiv weiterentwickelt. Wir laden daher alle ein, sich aktiv daran zu beteiligen. In den letzten Jahren hatten wir bereits viele spannende Gesprächspartner:innen und ich bin begeistert von der unglaublich positiven Resonanz, die wir damit erzielt haben. 2024 werden wir uns aktiv dem Thema der finanziellen Absicherung sowie dem Zukunftsthema Nachhaltigkeit widmen.