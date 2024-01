HDI LEBEN setzt bei Nachhaltigkeit auf Transparenz

Herr Miskarik, als erstes österreichisches Versicherungsunternehmen bildet HDI LEBEN den Nachhaltigkeits-Status seiner Vertriebspartner:innen mit der ESG-Plattform SYNESGY transparent ab. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Michael Miskarik: Der achtsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist das übergeordnete Ziel der nachhaltigen Transformation und damit von essenzieller Bedeutung für den Fortbestand der Menschheit – dementsprechend ist das Thema auch für die Versicherungswirtschaft von zentraler Bedeutung. Als HDI LEBEN sehen wir es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den Menschen an, hier ein Zeichen zu setzen und unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die nachkommenden Generationen dieselben LEBENSWERTEN Rahmenbedingungen vorfinden, wie wir sie haben. Gerne übernehmen wir daher eine Vorreiterrolle in unserer Branche und machen den ersten Schritt.

Wie sieht dieser erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit aus?

Ab sofort können unsere Vertriebspartner:innen ihren ESG-Status über die Nachhaltigkeits-Plattform SYNESGY abbilden. Der entsprechende Prozess ist übersichtlich und transparent aufgesetzt. So können wir die Mitglieder unseres Netzwerks über das automatisierte Einladungsmanagement von SYNESGY einfach und unkompliziert zur Selbst-Evaluierung einladen. Der Datenerhebungsprozess kann dabei direkt online auf der Plattform durchgeführt werden. Daraus ergibt sich für uns ein doppelter Vorteil: Zum einen erhalten unsere Vertriebspartner:innen ihr ESG-Zertifikat, das ihnen zeigt, wo sie in ihrem nachhaltigen Transformationsprozess stehen. Zum anderen erhalten wir einen Gesamtüberblick über den Status Quo unseres Netzwerks und belastbare Daten, die wir für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung verwenden können.

Diese ESG-Evaluierung erfolgt nach den strengen EU-Standards. Sie arbeiten dabei mit einem erfahrenen Partner zusammen. Wer steht hinter SYNESGY?

SYNESGY wird von der weltweit tätigen CRIF Gruppe betrieben. CRIF ist bereits seit 2017 in verschiedenen EU-Projekten und Initiativen der Vereinten Nationen beteiligt, in denen die Standards und Kriterien zur Evaluierung von Nachhaltigkeit entwickelt werden. Aus dieser Zusammenarbeit ist die ESG Plattform SYNESGY entstanden, die die Evaluierung von Unternehmen und Lieferketten nach EU-Standards ermöglicht. Dabei kann jedes Unternehmen seinen ESG-Status in einem Online-Self-Assessment evaluieren und erhält sein ESG-Zertifikat. Weiters ermöglicht die Plattform die Evaluierung der Lieferkette in einem automatisierten Einladungsmanagement mit übersichtlichem Dashboard.

Vielen Dank für die spannenden Einblicke in den Nachhaltigkeitsprozess von HDI LEBEN Österreich.

Tipp: Jede:r von uns kann durch einen nachhaltigen Lebensstil einen Beitrag zu einer LEBENSWERTEN Zukunft für alle Menschen leisten.

Orientierung finden Interessierte online unter:

www.hdi-leben.at/Beratersuche/