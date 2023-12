Betriebliche Altersvorsorge ist ein zentraler Baustein der sozialen Verantwortung

Die HDI Lebensversicherung AG, Direktion Österreich, wurde vor wenigen Tagen als Sieger in der Kategorie betriebliche Altersvorsorge mit dem Versicherungs Award Austria ausgezeichnet. Macht Sie diese öffentliche Anerkennung stolz?

Christian Wagner: Natürlich erfüllt mich diese Auszeichnung mit Stolz und Freude, aber auch mit einem gesundem Maß an Demut. Immerhin konnten wir uns als vergleichbar kleiner Anbieter gegen die Big Player der Branche durchsetzen – womit wir auch ein klares Statement zu Expertenwissen und Exzellenz setzten. Hinter unserem Erfolg stehen jahrelange Qualitätsarbeit und ein enormes persönliches Engagement von Kolleginnen und Kollegen. Als Team sind wir dadurch noch mehr zusammengewachsen und können uns jetzt auch gemeinsam über die Auszeichnung freuen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass möglichst viele Unternehmen ihre soziale Verantwortung auch ihren eigenen Mitarbeitenden gegenüber erfüllen.

Warum hat die betriebliche Altersvorsorge für Sie persönlich einen so hohen Stellenwert?

Es gibt kaum einen Vorsorgebereich, der einen so großen Spielraum für Individualität zulässt bzw. so viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Entlohnungssysteme erlaubt. Wir helfen den Unternehmen und ihren Mitarbeitenden dabei, diese Individualität nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und zu leben. Eine betriebliche Altersvorsorge ist unserer Meinung nach eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Die Vorteile für die Arbeitgeber:innen liegen auf der Hand: Eine Firmenpension ist kostengünstig, abgabenschonend und bietet garantierte Leistungen. Zudem können damit engagierte und motivierte Menschen langfristig an das Unternehmen gebunden und gleichzeitig deren Lohnnebenkosten reduziert werden. Vor allem hochspezialisierten Fachbetrieben erleichtern attraktive Vorsorgemodelle den Zugang zu qualifiziertem Personal. Auf der anderen Seite haben Mitarbeitende, die eine betriebliche Alterspension bekommen, ein zusätzliches Einkommen im Alter, das ihnen finanzielle Sicherheit bietet und auch die erste Säule entlastet.

Wie unterstützt HDI LEBEN die Unternehmen bei der Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge?

Wir bieten auf allen Ebenen eine persönliche Unterstützung an – sei es beim Beratungsgespräch vor Ort oder bei fachlichen Fragen und bei der jährlichen Überprüfung. Für diese Betreuung stellen wir ein hochmotiviertes Team aus erfahrenen Spezialist:innen zur Verfügung. Darüber hinaus kooperieren wir auch mit externen Beratungsunternehmen.

Betriebliche Altersvorsorge ist in manchen Fällen betreuungsintensiv, da sich die Rahmenbedingungen in den Unternehmen unter Umständen verändern. Begleitet HDI LEBEN diesen Entwicklungsprozess?

Darauf würde ich gerne mit einer persönlichen Geschichte antworten: Einer unserer ersten bAV-Kunden, ich glaube er hat im Jahr 2002 bei sich im Unternehmen eine betriebliche Altersvorsorge installiert, meldete sich jedes Jahr bei mir wegen der Bilanzwerte. Und ich unterstützte ihn auch gerne persönlich bei all seinen Fragen und Problemen. Irgendwann im ersten Corona-Lockdown hat er sich wieder einmal bei mir gemeldet. Er hat sich persönlich für die gute Zusammenarbeit bedankt und sich dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Für welche Unternehmen ist eine betriebliche Altersvorsorge ihrer Meinung nach attraktiv?

Unserer Meinung nach wird das für alle Unternehmen – egal welche Größe und welche Branche – das Thema der Zukunft sein. Dazu gehören auch Selbstständige und Freiberufler. Diese nützen nicht selten unterschiedliche Möglichkeiten, um ihren Gewinn in der aktiven Phase zu reduzieren. Damit bezahlen sie weniger Sozialversicherungsbeiträge und beziehen im Alter weniger Pension, was nicht selten zu einem finanziellen Engpass führt. Dieses Problem haben wir erkannt und gemeinsam mit dem WealthTech froots eine All-in-One-Lösung in Form einer Kombination aus steuergünstiger Veranlagung und Rentenversicherung konzipiert, die auf die spezifischen Herausforderungen dieser Berufsgruppen eingeht. So können Selbstständige durch die steuerbegünstigte Investition in einen §14 Fonds während der aktiven Phase den Gewinn vor Steuern senken und Einkommenssteuer auf den investierten Gewinnfreibetrag sparen. In weiterer Folge sind die Erträge aus der fondsgebundenen Lebensversicherung KESt-befreit. Dieser Steuervorteil ist für alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkünften attraktiv. Dazu zählen beispielsweise Steuerberater:innen, Rechtsanwält:innen, Ärzt:innen, Architekt:innen oder Apotheker:innen.

Tipp: HDI LEBEN empfiehlt allen, die für das Alter vorsorgen wollen, ein umfassendes Beratungsgespräch mit einem oder einer vertrauensvollen, zuverlässigen und fachlich kompetenten Vorsorgespezialist:in.

