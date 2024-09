Exzellente Brillen sind mehr als ein optisches Highlight

E ine Spectra-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt: Rund zwei Drittel der Österreicher:innen benötigen eine Sehhilfe. Allein 2022 haben sich 1,5 Millionen oder 36 Prozent der erwachsenen Brillenträger:innen eine neue Sehhilfe zugelegt – ein Drittel davon eine Fernbrille. Ebenso gefragt waren Lesebrillen (19 %), Gleitsichtbrillen (18 %), Fertig-Lesehilfen (18 %), gefolgt von optischen Sonnenbrillen (9 %), Computerbrillen (4 %) und optischen Sportbrillen (1 %). Aber Brille ist nicht gleich Brille, wie Gerhard Mayrhofer, Gesellschafter-Geschäftsführer von OPTICALs in Himberg, im Gespräch mit Michael Miskarik, Niederlassungsleiter von HDI LEBEN Österreich, erklärt.

Michael Miskarik: Gerhard, Du führst Dein Optik-Fachgeschäft bereits seit mehr als 30 Jahren und hast in dieser langen Zeit jede Menge Erfahrung gesammelt. Was motiviert Dich dazu, jeden Tag wieder dein Bestes zu geben?

Gerhard Mayrhofer: Ich wollte meinen Kund:innen von Beginn an Brillen anbieten, die sie begeistern und die ihnen einen LEBENSWERTEN Wohlfühlmoment verleihen. Dazu gehört neben dem Streben nach erstklassiger Qualität auch die persönliche Leidenschaft für den Beruf und die Menschen, die sich vertrauensvoll an uns wenden. Um beruflich über einen so langen Zeitraum erfolgreich zu sein, braucht es zuallererst hohe fachliche Kompetenz, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie Empathie und Feingefühl. Es geht schließlich um unser Augenlicht, das muss man sich sprichwörtlich stets vor Augen halten. Mein Anspruch war es immer, meine Kund:innen auf höchstem Niveau zufriedenzustellen. Dies seit 1993 bis heute. Auch bin ich fest davon überzeugt, dass wenn man sein Handwerk gerne ausübt, so macht man es auch wirklich gut.

Welche Philosophie steckt hinter einer guten Brille?

Eine gute Brille ist mehr als eine Sehhilfe. Wir wollen unseren Kund:innen die Freude an feinen und edlen Brillen vermitteln. Dies in einer entspannten Wohlfühlatmosphäre, die uns und unsere Kund:innen immer wieder aufs Neue inspiriert. Denn nur so entdeckt man, was man wirklich sucht.

Warum ist fachliche Beratung beim Brillenkauf ein wichtiges Erfolgskriterium? Kompetenz und exzellenter Service spielen beim Brillenkauf eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen es unseren Kund:innen, das individuell passende Modell für sich zu finden. Wer wirklich Wert auf gute Qualität und Beratung legt, geht zum Optiker. Wer primär auf das Preisschild schaut, kauft seine Brille online. Doch wer billig kauft, ist am Ende oftmals unzufrieden.

Wie weiß man, dass man die richtige Brille gefunden hat?

Ich glaube an die Magie des Augenblicks, an den Moment, wenn sich das Besondere ereignet. Wir haben diese Augenblicke oft erlebt. Das Leuchten im Gesicht eines Menschen, der sich von einer Sekunde auf die andere attraktiver und wertvoller fühlt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Er oder sie, sieht plötzlich klarer und sieht mit der neuen Brille auch besser aus. Auf diesen Augenblick arbeiten wir hin, denn dann wissen wir: Alles richtig gemacht.

Gibt es auch bei Brillen Trends, die sich mit der Zeit verändern?

Ja, die Technik der Gläser und das Design der Brillen entwickeln sich laufend weiter. So gibt es heute speziell konzipierte Indoor-Brillengläser, die bei der Arbeit am Bildschirm oder im Haushalt, aber auch beim Basteln, beim Sport usw. eine wertvolle Ergänzung zu Gleitsichtgläsern darstellen. Die innovativen Gläser dieser neuen Brillengeneration ermöglichen ein weitaus besseres Sehen über den Lesebereich hinaus und bieten dadurch gegenüber klassischen Lesebrillen spürbare Vorteile: dazu gehören etwa die stufenlose Sicht, ein ergonomisch hoher Tragekomfort, der die natürliche Kopfhaltung unterstützt, sowie einen individuell optimierten Sehbereich und eine sofortige Verträglichkeit.

Du bezeichnest die Brille gerne als „Lebensabschnittspartner:in“. Wo siehst Du die Gemeinsamkeiten?

Wenn die Zeit des Scharfsehens fast unmerklich ins Unscharfe wechselt, beginnt ein neuer Lebensabschnitt und den sollte man mit einer attraktiven und perfekt passenden Begleitung verbringen. Denn eine hochwertige Brille verbessert das Wohlbefinden in allen Lebenslagen wie zum Beispiel beim Lesen, Arbeiten, Einkaufen oder im Straßenverkehr. Sie setzt im Gesicht neue Akzente und betont ein attraktives, gepflegtes, feinstoffliches Aussehen.