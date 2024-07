Auch die Honigbiene macht gerne einmal eine Pause

Geht es um Nachhaltigkeit, ist die Natur unsere beste Lehrmeisterin. Vor allem die Biene und ihre faszinierende Symbiose mit der Pflanzenwelt kann als Vorbild für einen natürlichen und nachhaltigen Lebensstil dienen. Mit ihrem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz passt die Biene auch perfekt zum Unternehmens- und Markenführungsprogramm von HDI LEBEN Österreich, mit dem der Versicherer ein klares Bekenntnis zu bewusst gelebter Achtsamkeit gegenüber Mensch und Umwelt abgelegt hat. So betrachtet HDI LEBEN Nachhaltigkeit als ganzheitliches Lebensführungsmodell, das die gesellschaftspolitische Verantwortung des Einzelnen in den Mittelpunkt aller Entscheidungen stellt.

Für Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, und seine Mitarbeitenden war es daher naheliegend, mit eigenen Bienen wertvollen Honig zu erzeugen. Diese leben heute in Niederösterreich in ruhiger Umgebung und sind fleißig bei der Arbeit. Im Gespräch mit Michael Miskarik erzählt Imker Michael Zavadil, der die Bienen im Auftrag von HDI LEBEN betreut, wie es den Tieren geht.