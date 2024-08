Technologie kann nur dann nachhaltig sein, wenn sie den Menschen in den Fokus rückt

Michael Miskarik: msg Plaut setzt sich seit vielen Jahren für einen Digitalen Humanismus ein. Was können wir uns darunter vorstellen?

Ursula Burgstaller-Skalla: Digitaler Humanismus bedeutet, dass die Technologie im Dienste des Menschen steht und nicht umgekehrt. Es geht darum, digitale Innovationen so zu gestalten, dass sie die menschlichen Werte und Bedürfnisse respektieren und fördern. Dies umfasst die Entwicklung von Technologien, die ethisch vertretbar sind, die Privatsphäre schützen und die soziale Gerechtigkeit unterstützen. Ziel ist es, eine Balance zwischen technologischem Fortschritt und menschlichem Wohlbefinden zu generieren.

Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?

Wir glauben, dass Technologie nur dann nachhaltig und erfolgreich sein kann, wenn sie den Menschen in den Mittelpunkt stellt. In einer Zeit, in der digitale Technologien unser Leben in nahezu allen Bereichen durchdringen, ist es entscheidend, dass diese Technologien verantwortungsvoll und ethisch eingesetzt werden. Der Digitale Humanismus stellt sicher, dass technologische Innovationen nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringen, sondern auch das soziale und individuelle Wohl fördern.

Für msg Plaut ist ein achtsamer Umgang mit der Ressource Mensch auch die Basis für eine nachhaltige Zukunft. Ist das nicht gerade in Zeiten von KI und ChatGPT ein Widerspruch?

Nein, das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, es ist gerade in Zeiten von KI und ChatGPT besonders wichtig, einen achtsamen Umgang mit der Ressource Mensch zu pflegen. Künstliche Intelligenz und ähnliche Technologien haben das Potenzial, viele Aspekte unseres Lebens zu verbessern, aber sie müssen verantwortungsvoll eingesetzt werden. Bei msg Plaut setzen wir uns dafür ein, dass KI-Systeme transparent, fair und nachvollziehbar sind. Wir glauben, dass der Mensch immer im Zentrum stehen muss und dass Technologie dazu dienen sollte, menschliche Fähigkeiten zu ergänzen und zu erweitern, nicht zu ersetzen.