Erfahrung ist ein wertvoller Lebenswert und die Basis für beruflichen Erfolg

Woher kommt Dein technisches Knowhow in der Druckproduktion?

Es ist eine Kombination aus jahrelangem Tun, praktischer Erfahrung und meiner persönlichen Freude an der Arbeit. Mit 19 Jahren habe ich die „Graphische“ absolviert, seit damals bin ich durchgehend in der Branche tätig. Meine langjährige Druckereierfahrung kommt mir heute nicht zuletzt in meiner Beratungstätigkeit zugute. So können Ideen, die technisch nicht umsetzbar sind, von Anfang an ausgeschlossen werden. Dadurch verkürzt sich der Grafik- bzw. Kreativaufwand, was am Ende wiederum das Kundenbudget schont.

Ist das Thema Nachhaltigkeit auch in der Druckbranche angekommen?