Versicherungsmaklerin Anna Klausner bringt frischen Wind in die Branche

Ich sehe mich als „Anwältin“ meiner Kund:innen – jedoch nur in Versicherungsangelegenheiten und ohne gerichtliche Vertretungsbefugnis. Es ist mir ein Anliegen, für ihre Interessen einzustehen und die bestmögliche Absicherung zu gewährleisten. Vor allem aber ist es die Verantwortung, meinen Kund:innen Sicherheit und Vertrauen zu geben, was diesen Beruf so erfüllend macht.

Es gibt seit vielen Jahren eine Diskussion darüber, ob Finanzberatung etwas kosten darf. Wie sehen Sie das?

Die Diskussion darüber ist absolut berechtigt. Meiner Meinung nach hat qualifizierte und fundierte Beratung durchaus einen Wert und sollte entsprechend vergütet werden. Eine hochwertige Finanzberatung erfordert viel Fachwissen, Erfahrung und Zeit. Wie in anderen Berufen auch, sollte diese Expertise honoriert werden. Kostenfreie Beratung mag auf den ersten Blick attraktiv wirken, aber sie hat oft Grenzen in der Tiefe und Qualität. Eine faire Vergütung stellt sicher, dass die Beratung unabhängig und im besten Interesse der Kundin oder des Kunden erfolgt.

Was glauben Sie: Wie wird sich das Maklergeschäft in den kommenden Jahren verändern?

Digitalisierung und Automatisierung spielen eine immer größere Rolle, sowohl bei internen Prozessen als auch in der Kommunikation. Kund:innen verlangen zunehmend nach schnellen, unkomplizierten Lösungen, die online verfügbar sind, während gleichzeitig der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung sehr wichtig bleiben. Schadensmeldungen via Whatsapp gehören z. B. bereits zu unserem daily Business, während das vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Parallel dazu wird die Rolle der Maklerin oder des Maklers als Vertrauensperson noch stärker in den Vordergrund treten, vor allem in Zeiten, in denen Versicherungsprodukte komplexer werden und Kund:innen eine zuverlässige Orientierung suchen. Makler:innen, die flexibel sind, sich anpassen und weiterhin einen hohen Wert auf persönliche Beratung und digitale Lösungen legen, werden auch in Zukunft erfolgreich sein.

Welche Trends zeigen sich in der Beratung?

Neben der Digitalisierung ist auch eine zunehmende Individualisierung zu beobachten. Kund:innen wollen keine Standardlösungen mehr, sondern maßgeschneiderte Versicherungspakete, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Dabei spielt auch die Transparenz eine zentrale Rolle – Kund:innen möchten klar und verständlich über die Produkte informiert werden und genau wissen, wofür sie zahlen. Immer mehr Kund:innen legen auch auf ökologische und soziale Aspekte Wert. All diese Trends fordern Berater:innen heraus, sich ständig weiterzuentwickeln, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

