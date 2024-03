Anlegen wie der Hl. Franziskus: terrAssisi- Fonds tragen zu einer besseren Welt bei

Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Zeit. Aber so wirklich neu sind die wertebasierten Ansätze gar nicht. Vieles davon erinnert an christliche Glaubenssätze. Wo haben diese Ideen ihre Wurzeln?

David Krahnenfeld: Aus historischen Überlieferungen wissen wir, dass sich bereits der Heilige Antonius von Padua, ein Zeitgenosse des Heiligen Franziskus, mit dem Thema der sozialen Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Geld beschäftigt hat. Als Prediger sind ihm die grausamen Folgen der Verschuldung der einfachen Bürger:innen ins Auge gefallen. Dazu muss man wissen, dass es in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Norditalien nur wenige Geldverleiher gab. Aufgrund des knappen Angebots wurden diese Kredite zu Wucherzinsen vergeben. Dies brachte Armut und Not über viele Familien und Städte. Die Franziskaner waren die ersten, die konkrete Gegenmaßnahmen einleiteten. Bereits im Jahr 1462 wurde auf ihre Anregung hin der erste „Monspietas“ – Berg der Barmherzigkeit – gegründet. Dabei handelte es sich um ein öffentliches Pfandleihhaus, das lediglich einen kostendeckenden Zins verlangte und den Menschen den für sie lebensnotwendigen Zugang zu Geld ermöglichte. Nach dem Vorbild der „Monspietatis“ entwickelten sich in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert die in kommunaler Selbstverwaltung geführten Gemeindesparkassen.

Soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Bewahrung der Schöpfung – wenn diese Werte im Mittelpunkt des Franziskanerordens stehen: Wie würde der heilige Franziskus heute investieren?

Betrachtet man die Geschichte des Franziskanerordens, stellt man rasch fest, dass sich die Brüder von Beginn an für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld eingesetzt haben. Auf Basis dieser wertebasierten Grundhaltung haben die Franziskaner die „Bank für Orden und Mission“ gegründet. Auch bei Ampega ist uns das Thema der ethisch nachhaltigen Geldanlage ein großes Anliegen. Daher haben wir im Jahr 2009 gemeinsam mit dem Fondsinitiator Franziskaner Helfen die Fonds-Familie terrAssisi ins Leben gerufen, die zur Förderung einer nachhaltigen und gerechten Marktwirtschaft beitragen will. In den terrAssisi Aktienfonds kann man heute auch im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung von HDI LEBEN investieren.

Kann man mit einem Bettelorden an der Börse auch langfristig Geld verdienen?

Der terrAssisi Aktienfonds (ISIN: DE0009847343) hat seit seiner Auflage am 01. Mai 2009 mit Stand 31. Jänner 2024 eine Wertentwicklung von plus 436,2 Prozent erzielt. Damit weist er eine deutliche Outperformance zur Benchmark aus.