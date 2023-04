Probleme mit Hämorrhoiden: Diese Tipps helfen gegen das vermeintliche Tabuthema

Jeder Stuhlgang wird zur Herausforderung, wenn er von stechenden Schmerzen, brennender Haut rund um den After und Blut am Toilettenpapier begleitet ist. Oft ist schon der Kontakt mit Wasser, Seife, Waschlotionen und Feuchttüchern schmerzhaft. Wer das Gefühl kennt, leidet vermutlich an krankhaft veränderten Hämorrhoiden, einer entzündlichen Darmerkrankung, Verstopfung, Durchfall, Analfissuren, Fisteln, Abszessen oder Ekzemen. Das ist kein Grund zum Schämen, sondern ein weitverbreitetes Leiden.