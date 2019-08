Generationenwechsel: Darauf sollten Unternehmen bei der Übergabe achten

Aber nicht nur die Übernehmer, auch die Übergeber sollten die Nachfolge systematisch angehen. „Dabei geht es in den meisten Fällen nämlich nicht allein um die Suche nach dem am besten geeigneten Übernehmer“, weiß Wittmann. Denn in den meisten Fällen wird parallel der Nachlass geregelt, es müssen bei Weitergabe in der Familie oft andere Pflichtteilsberechtigte versorgt oder Regelungen für den Pflichtteilsverzicht derselben getroffen werden. Auch das Unternehmen sollte bestmöglich auf den Generationenwechsel vorbereitet werden. „Man sollte keinesfalls auf Innovationen oder Investitionen verzichten, nur, weil man in zehn Jahren in Pension geht“, so Wittmann. Letztere sollten im Idealfall bereits in Absprache mit dem möglichen Nachfolger getätigt werden – falls dieser bereits in Sicht ist.