Über das Erben und Schenken: Was Unternehmer und Private beachten sollten

Das heißt, einer bekommt das Unternehmen, die anderen werden in einer anderen Form abgefertigt?

Ja. Jene Erben, die mit der Firma nichts am Hut haben, erhalten beispielsweise Wohnungen oder Barmittel und verzichten dafür auf Unternehmensanteile.

Dieser Verzicht muss schriftlich erfolgen?

Ja, in Form eines Notariatsaktes oder eines gerichtlichen Protokolls.

Aber wie sieht es damit aus, wenn der Erblasser kein Privatvermögen schaffen konnte?

In diesem Fall gibt es im Gesellschaftsrecht Instrumente, um zu einer sinnvollen Lösung zu kommen. Man kann jenem Kind, das willens und fähig ist, den Betrieb zu übernehmen, die Mehrheit der Anteile zuwenden. Oder man trennt die Vermögens- und Stimmrechte voneinander, sodass dem Unternehmensnachfolger wenigstens die Stimmrechtsmehrheit eingeräumt wird.

Unternehmen werden nicht immer erst im Todesfall, sondern auch zu Lebzeiten des Seniors übergeben. Oft in Form einer Schenkung. Welche Vorteile hat diese gegenüber einem Testament?

Einige. Einerseits kann man den Nachfolger zeitgerecht ins Unternehmen einbinden. Dieser wächst dadurch schrittweise in den Betrieb hinein. Andererseits kann der Schenker erkennen, ob der Beschenkte der Aufgabe auch wirklich gewachsen ist; gegebenenfalls kann er die eingeschlagene Richtung noch ändern. Steuerlich kann es ebenfalls vorteilhaft sein. Es gibt zwar keine Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich, aber eine Grunderwerbsteuer. Hier können, vor allem wenn das Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft (z. B. GmbH oder Personengesellschaft) geführt wird, Gestaltungsspielräume genutzt werden. Im Idealfall kann die Grunderwerbsteuer sogar gänzlich vermieden werden.

Die Schenkung ändert aber nichts an den Ansprüchen anderer Erben.

Das ist richtig. Die Schenkung wird in die Bemessungsgrundlage für die Erb- bzw. Pflichtteile einbezogen („Hinzurechnung“) und auf den Erb- oder Pflichtteil des Beschenkten angerechnet, von dessen Erb- oder Pflichtteil also abgezogen („Anrechnung“). Außer der Geschenkgeber erlässt die Anrechnungspflicht.

Wenn die Erben zu Lebzeiten des Erblassers von diesem Geschenke in der Höhe ihres Erb- oder Pflichtteils erhalten, sind sie damit also abgefertigt?

Sie müssen dafür in Form eines Notariatsakts oder gerichtlichen Protokolls erklären, für das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht vollkommen abgefunden zu sein und somit keine weiteren Erb- und/ oder Pflichtteilsansprüche geltend zu machen. Gerade in einer Unternehmerfamilie ist dies sehr zu empfehlen, da in diesem Fall eine Unternehmensbewertung, die bekanntermaßen ein schwieriges und damit streitanfälliges Thema ist, nicht mehr notwendig ist. Hier einigen sich nämlich die Familienmitglieder unter Mitwirkung der Eltern einvernehmlich auf einen Wert.

Wie wird eigentlich der Wert der Schenkung ermittelt, wenn Einvernehmen nicht erzielt werden kann?

Die Schenkung wird im Zeitpunkt der Erfüllung der Schenkung bewertet und sodann nach dem Verbraucherpreisindex der Statistik Austria auf den Todestag des Geschenkgebers valorisiert. Im Unternehmensbereich ist diese Regelung sachgerecht, vor allem dann, wenn es darum geht, andere Erben auszuzahlen.

Weshalb?

Stellen Sie sich vor, ein Kind arbeitet seit zehn Jahren im Unternehmen mit, ist aber daran nicht beteiligt. Die beiden Geschwister sind nicht am Betrieb interessiert. Weil der potenzielle Nachfolger so tüchtig ist, hat sich in dieser Zeit der Unternehmenswert verdoppelt. Der Senior stirbt – und der Junge muss nun seine Geschwister auszahlen. Immer wieder kommt es bei diesen und ähnlichen Szenarien zu Streit. Denn nun muss der aktuelle Wert ermittelt werden – der Einsatz des Jungen wird nicht berücksichtigt. Hingegen ist im Falle der Schenkung der historische Wert im Schenkungszeitpunkt (valorisiert nach dem Verbraucherpreisindex auf den Todestag) maßgeblich.

Das heißt, Sie halten die Schenkung in diesem Fall für den gerechteren Weg?

Ja.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.notar.at