Sicherheitsnetz für Lebensgefährten: Was (internationale) Paare beachten sollten

Die Lebensgemeinschaft liegt im Trend: Nach Angaben der Statistik Austria lebten im Vorjahr in Österreich rund 394.000 Paare in „Wilder Ehe“. Das sind deutlich mehr als noch vor einigen Jahren: Lebten im Jahr 1985 nur rund 73.000 Paare ohne Trauschein in einem Haushalt zusammen, war es im Jahresdurchschnitt 2018 bereits mehr als jedes sechste Paar. Das Problem dabei: Die Partner sind rechtlich kaum abgesichert. „Lebensgefährten kommen in der Rechtsordnung nur rudimentär vor, und zwar im Miet- und minimal im Erbrecht“, sagt dazu der Linzer Notar Roland Gintenreiter. Keine normative Regelung gibt es, wenn beide gemeinsam ein Unternehmen besitzen oder ein Partner im Betrieb des anderen mitarbeitet.