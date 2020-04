Tipps, die gegen die Einsamkeit helfen

Viele von uns waren zuvor noch nie für längere Zeit physisch von unseren Liebsten isoliert. Dass wir uns damit unwohl fühlen, ist ganz normal. So wie wir auf Hunger mit Essen und auf Durst mit Trinken reagieren, so will unser Körper uns mit dem Gefühl der Einsamkeit daran erinnern, dass wir uns mit Menschen in Verbindung setzen. Sich alleine zu fühlen ist also ein biologischer Trieb.

Ideen zur Kontaktaufnahme

Wer die Isolation alleine zuhause ausharrt, hat im 21. Jahrhundert trotzdem zahlreiche Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Neben Telefonanrufen, Videokonferenzen oder Social-Media-Kommentaren freuen sich Ihre Kontakte bestimmt auch einmal wieder über handgeschriebene Briefe oder Postkarten!