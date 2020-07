Schlecht gelaunt? Erste Hilfe mit diesen Tipps

An manchen Tagen beschließt das Gehirn scheinbar aus dem Nichts, dass heute schlechte Laune an der Tagesordnung steht – und wir fühlen uns hilflos und sind unausstehlich. Als Allererstes sollten Sie versuchen herauszufinden, was für die Verstimmung verantwortlich sein könnte – und dann aktiv dagegen arbeiten.