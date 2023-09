Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Spaghetti mit Paradeiser-Ingwer-Sauce und karamellisierten Balsamicozwiebeln

Woher kommt der Ingwer? Ingwerbauer Gerhard Thüringer von Seewinkler Sonnengemüse

Vom Bauingenieur zum Gemüsebauer – Gerhard Thüringer ist ein spätberufener Gemüsebauer, mittlerweile bewirtschaftet er aber mit seiner Frau Beata vier Hektar Land in Pamhagen im Burgenland. Neben Paprika, Feldgurken und Paradeiser findet man bei den Thüringers auch einen Hauch Exotik: Ingwer, die asiatische Knolle wird erst seit 2018 in Österreich angebaut. Wenn man das Ergebnis kennt, fragt man sich, wieso wir nicht schon früher draufgekommen sind. Bei den Thüringers steht aber nicht nur die Vielfalt, sondern auch natürlich die Bewahrung der Natur im Fokus. Deshalb arbeiten in den Folientunneln Nützlinge auf Hochtouren und fleißige Hummeln bestäuben die Blüten der Pflanzen.