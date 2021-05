Erfrischend gut: Köfte mit Gurkensalat und Joghurtdip

Sind schon 30 Minuten vergangen? Dann kommen wir zu den – mittlerweile gut eingeweichten – Holzspießen. Nehmen Sie nach und nach jeweils eine Handvoll von der Fleischmasse und drücken Sie sie rund um einen Holzspieß zusammen. Idealerweise ergibt sich eine gleichmäßige Form. Tipp: Wenn das Fleisch an dieser Stelle nicht so richtig haften will, dann empfiehlt es sich, die Masse noch einmal ordentlich durchzukneten. So entsteht eine bessere Bindung!