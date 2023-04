Turbulenzen bieten Chancen

Insgesamt ist die Lage besserals man glauben möchte. In den vergangenen sechs Monaten legten der DAX und der Euro Stoxx 50 im zweistelligen Bereich zu. Auslöser dieser für Anleger erfreulichen Performance waren einerseits Nachrichten, die eine Entspannung der Lage der Weltwirtschaft erwarten lassen, und andererseits Inflationsdaten, die auf eine Abkühlung der Preissteigerungsdynamik hindeuten. Marion Morales Albiñana-Rosner, Vorständin Wealth Management & Private Banking der UniCredit Bank Austria: „In Summe zeigt sich das wirtschaftliche Umfeld in Europa deutlich robuster als noch vor wenigen Monaten angenommen. Das Investmentumfeld erscheint bei einem mittelfristigen Zeithorizont in Europa durchaus attraktiv.“ Hinzu komme, dass der milde Winter das Risiko einer Energiekrise deutlich reduziert habe. Andreas Perauer, Fondsmanager im Team „Aktien, entwickelte Märkte“ in der Raiffeisen KAG: „Zuletzt sorgten vor allem die solide Berichtssaison sowie das unerwartet resiliente Wirtschaftswachstum für Optimismus. Rückenwind kommt zudem nach dem Ende der Null-Covid-Politik auch aus China.“