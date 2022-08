Fashion Shopping Week in den Designer Outlets Parndorf und Salzburg

Shuttle-Service: täglich von Wien und 1x wöchentlich von Podersdorf nach Parndorf

Nach einem erfolgreichen Shoppingtrip ist es nicht weit zum Neusiedler See, wo ein schöner Nachmittag mit unvergesslichem Sonnenuntergang für einen perfekten Tagesausklang genossen werden kann. Mit dem Shuttle-Service jeden Freitag nach Podersdorf können Besucher die Region entdecken und die Seele gemütlich am See baumeln lassen. Wer auf das Auto verzichten möchte, kann entweder bequem mit dem Shuttle-Bus oder flexibel per Zug von Wien nach Parndorf anreisen. Mit dem Taxi-Shuttle vom Bahnhof ins Designer Outlet Parndorf in nur fünf Minuten steht einem entspannten Sommer-Shoppingtag im abwechslungsreichen Burgenland nichts mehr im Weg.