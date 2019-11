Ein neues Haus für Menschen mit Unterstützungsbedarf

In Italien startete UniCredit im Dezember 2017 mit der Initiative „Social Impact Banking“. Bislang hat die Initiative landesweit 2.103 Mikrokredite in Höhe von insgesamt 41,5 Millionen Euro und 38 „Impact Financing“-Kredite in Höhe von 42 Millionen Euro (Stand Ende Juni 2019) bereitgestellt. Das Programm „Start Up Your Life“, das auf die Verbesserung der Finanzbildung und die Förderung des Unternehmergeistes an Schulen in Italien abzielt, wurde zudem von Brandon Hall – einem führenden Unternehmen in der Bildungsforschung – mit der Goldmedaille für „Best Unique or Innovative Learning and Development Programme“ ausgezeichnet. Mit der Einführung von Social Impact Banking mit den drei Säulen „Impact Financing“, „Mikrofinanzierungen“ und „Finanzbildung“ in Österreich will die UniCredit Bank Austria auch hierzulande den positiven Wandel in der Gesellschaft unterstützen.