Next Generation Leadership: Mit diesen vier Schritten gelingt's

4 Punkte für eine wirksame Leadership-Entwicklung

1. Kompetenzbasiert analysieren

Zeig mir, wer ich bin, damit ich weiß, wer ich sein könnte. Maßgeschneidert durchgeführte Development Labs schaffen einen 360-Grad-Blick auf individuelle Potenziale, um nächste Entwicklungsschritte definieren zu können.

2. In Co-Creation gestalten

Gemeinsam wird ein Setting geschaffen, um in Trainings und offenen Workshops, in Einzel- und Team-Coachings am Mindset eines Next Generation Leadership zu arbeiten.

3. Professionell reflektieren

Entwicklung bedeutet Lernen. Lernen bedeutet Fehler zu machen. Im geschützten Rahmen von Leadership-Development hilft zielgerichtetes Entwicklungsfeedback, um auf den eigenen Stärken aufbauend zu wachsen und einen authentischen Führungs-Stil zu finden.

4. Praxistauglich umsetzen

Die Lernreise der Führungskraft endet nicht mit dem Programm, sondern geht im Joballtag mit dem bewussten Erleben der organisationalen Kräfte weiter. Was gelingt nun besser, wovon braucht es mehr, weniger oder was anderes? The proof of the pudding is in the eating. Das Rezept ist agil.

Der Erfolg einer jeden Organisation, ihre notwendige Wandelbarkeit und Transformationsfähigkeit ist maßgeblich geprägt durch die Führungskultur. Das Controller Institut unterstützt Individuen, Teams und die Gesamtorganisation bei der Weiterentwicklung – informieren Sie sich jetzt über unser Leistungsspektrum: www.controller-institut.at/individuelle-loesungen/

Clemens Nachbauer