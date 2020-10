Role making statt Role taking im Controlling

Aber dieser Rollenwandel will gut vorbereitet sein: So muss sich die komplette Organisation gemeinsam weiterentwickeln. Dabei ist das Verständnis für Changeprozesse eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg der Transformation. Zentrale Schnittstellen zwischen Fachabteilung und Management müssen geschaffen werden. Controller sind gut beraten, sich diesen Herausforderungen zu stellen und die neue Rolle des Business Partners aktiv einzunehmen. Durch bewusstes Role Taking gelingt es ihnen, eine maßgebliche Rolle in Entscheidungsprozessen des Managements zu spielen.

