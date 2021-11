Wissen schützt vor Anlagebetrug

Auch der Kryptowährungsbetrug ist in Österreich auf dem Vormarsch. Erst vor Kurzem nutzten Betrüger den Hype um die Netflix-Serie „Squid Game“ schamlos aus. Als im Oktober eine Kryptowährung mit dem Namen „$SQUID„ auf den Markt kam, sorgte das in den sozialen Medien für entsprechende Furore. Die Gründer des Tokens kündigten auf einer eigens erstellten Webseite und diversen Social-Media-Accounts ein Onlineturnier an, das sich am Verlauf der Netflix-Serie orientieren sollte. Insgesamt hätte es sechs Runden geben sollen, für die die Teilnehmer jeweils eine Startgebühr in Squid-Coin gezahlt hätten. Wer die letzte Runde gewinnt, erhält alle Startgebühren abzüglich einer Provision für die Entwickler. So lautete das Versprechen der Token-Entwickler. Wie bei so vielen anderen Kryptowährungen fanden sich schnell Leute, die sich den Coin sicherten. Der Kurs vom „$SQUID“ legte entsprechend zu: Von zwölf Cent explodierte die digitale Währung auf 2.800 US-Dollar.

Noch am selben Tag stürzte der Kurs massiv ab und lag danach nur noch bei rund 30 Cent. In der Szene wird eine solche Aktion als “rug pull„ bezeichnet: Die Initiatoren kassieren schnell ab und tauchen unter. Die Anleger erlitten einen Totalverlust. Doch die Betrugsmaschen rund um Kryptowährungen sind vielfältig. „Ein Grund dafür ist das bereits länger anhaltende Niedrigzinsumfeld. Anleger sind auf der Suche nach hohen Erträgen. Diese werden Ihnen gerade bei Betrugsfällen, die in Zusammenhang mit Krypto-Assets stehen, oft vorgegaukelt“, so Müller.