Krisenfit: Mit Finanzbildung für Herausforderungen rüsten

Nach eineinhalb Jahren Vorbereitung wurde im Herbst 2021 die nationale Finanzbildungsstrategieit für Österreich vom Bundesministerium für Finanzen präsentiert. Ziel ist, die Finanzbildung der Bürgerinnen und Bürger in Österreich zu stärken. Ein wichtiger und notwendiger Schritt. Denn nur so lässt sich der steigenden Komplexität der Finanzmärkte und Finanzprodukte, der schnell fortschreitenden Digitalisierung und den immer wieder auftretenden betrügerischen Vorfällen im Finanzdienstleistungsbereich begegnen. Vanessa Koch, Projektleiterin im Bundesministerium für Finanzen: „Finanzbildung braucht es, um fundierte Entscheidungen in unserem täglichen Leben treffen zu können. Sie trägt zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger in Österreich bei.“

Der demographische Wandel, die zunehmende Überalterung der Bevölkerung, die Digitalisierung und die niedrigen Zinsen lassen die langfristige finanzielle Sicherheit ins Wanken geraten. Auch die Folgen der COVID-19-Pandemie wirken sich belastend auf diese Entwicklungen aus.