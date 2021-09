Finanzbildung mit Strategie

Die übergeordneten Ziele werden durch drei übergreifende Schwerpunkte in der nationalen Finanzbildungsstrategie ergänzt: Unterstützung der Geschlechtergleichstellung, digitale Finanzbildung und nachhaltige Finanzen. Im Aktionsplan der nationalen Strategie werden 41 konkrete Maßnahmen definiert, die zur Zielerreichung der übergeordneten und übergreifenden Prioritäten beitragen sollen. Koch: „Die Strategie schafft daher zum ersten Mal gemeinsame Zielsetzungen und Maßnahmen im Bereich Finanzbildung, die es ermöglichen, das Thema gemeinsam, koordiniert und effektiv zu adressieren.“ Die Umsetzung der Strategie soll der gesamten Bevölkerung in Österreich zugutekommen. Die nationale Strategie orientiert sich am Lebensphasenansatz und identifiziert acht Lebensphasen, in denen Österreicher mit konkreten Finanzbildungsinitiativen unterstützt werden sollen.