Kapitalmarktwissen schafft Wohlstand

Aber bereits die Unterschiede in der Kapitalmarktaffinität der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zeigt, dass man sehr zielgruppenspezifische Angebote schaffen muss. Lejsek: „Während ältere Bevölkerungsschichten noch sehr Sparbuch-geprägt sind und an die Themen Risiken und Ertrag an den Kapitalmärkten herangeführt werden müssen, so verleitet die einfache Handhabung vieler Finanzapps die junge Generation zu oft riskanten Vermögensentscheidungen. Hier ist wichtig, durch entsprechende Finanzbildung sicherzustellen, dass ihnen auch bewusst ist, welche Risiken sie eingehen, da es ansonsten ein böses Erwachen geben kann.“