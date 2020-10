Haben Sie schon einen Geldanlage-Roboter?

Vier Anlageoptionen

Die Robo-Advisor von Savity bieten dabei vier unterschiedliche Möglichkeiten, Erspartes zu veranlagen. Savity Classic ist ein traditionelles, breit gestreutes Portfolio, das unter Einsatz der unterschiedlichen Anlageklassen und unter Berücksichtigung des Marktumfeldes nach den Vorgaben des Anlegers investiert. Bei Savity Legends setzt man auf die Anlagestrategien der großen Investoren der Weltbörsen, die nachweislich mehr Ertrag bei höherer Risikobereitschaft erwirtschaften als der breite Durchschnitt.