Barrierefreiheit schafft gesellschaftlichen Wohlstand

Einerseits wird in der UniCredit Bank Austria sichergestellt, dass für Menschen mit Behinderung jede Bankfiliale mit ihren Dienstleistungen barrierefrei zugänglich ist. Andererseits fördert die UniCredit Bank Austria mit unterschiedlichen Maßnahmen eine stärkere wirtschaftliche Beteiligung von Menschen mit Behinderung, indem Zugänge zu Finanzservices durch eine Reihe verschiedener Projekte und Initiativen erleichtert werden.

Die UniCredit Bank Austria bietet etwa gehörlosen Kundinnen und Kunden Beratungsgespräche in Gebärdensprache an, entweder in der Filiale selbst oder via Video-Telefonie direkt im eigenen Wohnzimmer. Für SmartBanking in Gebärdensprache hat die UniCredit Bank Austria bereits 2018 den renommierten Zero Project Award verliehen bekommen. Jüngst wurde das Angebot für Menschen mit Sehbehinderung erweitert. Zadrazil: „Im Rahmen unserer neuen Social Impact Initiative, bei der wir mannigfaltige Aktivitäten für eine fairere und integrativere Gesellschaft unterstützen, werden nun auch spezielle Kredite für Menschen mit Sehbeeinträchtigung vergeben.“