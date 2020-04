Weiterbildung: Die besten Ideen, um Ihre Zeit zuhause produktiv zu nützen

Wenn Gewohnheiten zum Lebensstil werden

In herausfordernden Zeiten brauchen wir vor allem eines: die Bereitschaft zur Veränderung. Es bietet sich also an, neue Dinge in den Alltag zu integrieren! Vielleicht haben Sie schon eine tägliche Laufrunde in Ihrem Alltag verankert oder sich neu angewöhnt, ausgiebig zu frühstücken? Das ist gut! Ein Sprichwort besagt: Tut man etwas regelmäßig für 21 Tage, so wird es zur Gewohnheit – geht man der Gewohnheit für 90 Tage nach, so wird sie zum Lebensstil.

Die „Work-Life-Learn“-Balance

Auf eine ähnliche Weise sollten Sie nachhaltig Neues in Ihren Arbeitsalltag integrieren – und stetig dazulernen. Lebenslanges Lernen als Grundcredo zu verinnerlichen, hilft Ihnen nämlich nicht nur in Ihrer Karriere weiter, sondern ist auch für Sie persönlich bereichernd.

Lernen endet schließlich nicht bei der Matura oder beim Studienabschluss. Wer unter Eintönigkeit und Langeweile im neuen Alltag leidet, ist gut damit beraten, sich neue Weiterbildungsziele zu stecken. So fördern Sie gleichzeitig Ihre mentale Gesundheit und Ihren beruflichen Werdegang.