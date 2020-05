So wird die Krise für Unternehmen zur Chance

Wenn „Business as usual“ nicht funktioniert

Gerade in herausfordernden Zeiten sind innovative Ideen gefragter denn je! „Business as usual“ steht in schwierigen Zeiten in den allerwenigsten Branchen an der Tagesordnung. Wer ein Team hat, das sich laufend fortbildet oder fortgebildet wird, verbessert die Unternehmensperspektiven um ein Vielfaches. Denn woher sonst sollen innovative Ansätze kommen, wenn alle tun, was sie immer schon getan haben?