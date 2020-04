Karrierechancen: Was hinter Work-Life-Learn steckt

Die Welt und der Arbeitsmarkt verändern sich

Die Digitalisierung und das Aufkommen neuer Medien prägen uns nicht nur im Alltag, sondern auch im Berufsleben. Sicher kennen Sie einige Menschen, deren Berufsbezeichnung es vor zehn oder sogar fünf Jahren noch nicht gegeben hat. Musste ein Schustermeister sich früher höchstens an Modeströmungen anpassen, ist der Computer und virtuelle Raum durch Registrierkasse und Online-Shop Teil seines Arbeitsalltags geworden.

In jedem Job gibt es Bereiche, in denen man sich fachlich weiterentwickeln kann, soll oder muss. Sowohl die Investition in persönliche Kompetenzen wie Führungskompetenz, Kommunikationstechniken, Zeitmanagement oder Resilienz also auch eine Weiterbildung in fachlichen Fähigkeiten, wie der versierte Umgang mit einem Computer und das Wissen um die Chancen der virtuellen Sichtbarkeit, steigert den persönlichen Wert am Arbeitsmarkt. Die Gründe dafür sind zahlreich: