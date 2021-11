Nicht wurst, was in der Wurst ist

Zu den Vorschriften des AMA-Gütesiegels gehört auch eine Definition jener Stoffe, die nicht in den Fleischerzeugnissen enthalten sein dürfen. Dass keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe verwendet werden dürfen, versteht sich von selbst. Aber auch „Verdickungsmittel“ dürfen nicht in der Wurst landen. Diese sind zwar gesundheitlich völlig unbedenklich, meist handelt es sich um Mehl oder Stärke. Aber sie dienen nur dazu, das wertvolle Fleisch zu „strecken“. Und wer für Käsekrainer bezahlt, will keine „mit modifizierter Stärke gefüllte Wursthaut“ kaufen.