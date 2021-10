Tierhaltung: Verantwortung und Kontrolle

Auf so einen Besuch vom Kontrollor müssen AMA-Betriebe immer gefasst sein. Angekündigt wird dieser erst 24 Stunden im Voraus. So ist gesichert, dass der Landwirt zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort ist und sich dennoch alles im Normalzustand befindet – für etwaige Manipulationen bleibt so keine Zeit. Im Schweinestall muss die AMA-Kontrollorin Sandra Ziegler die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten, das Tierwohl. Deshalb ist sie mit Luxmeter, Aerometer und Maßband unterwegs, um Lichtverhältnisse, Stallklima, Buchtengröße und Auftrittsbreite des perforierten Bodens zu messen.