AMA, Kontrollen und Spürnasen

Die Kontrolle der AMA im Supermarkt geht folgendermaßen vonstatten: Die Kontrollor:in erscheint unangemeldet, nehmen alles genau unter die Lupe. Teil der Kontrolle ist es, sich, vereinfacht gesagt, ein Stück Fleisch zu schnappen und es bis zum Bauernhof zurückzuverfolgen. An sämtlichen Stationen vom Supermarkt über den Zerlegebetrieb und den Schlachthof bis zurück zum Mastbetrieb, muss die genau diesem Produkt entsprechende Dokumentation zu finden sein. Nur dann ist die Etikettierung mit dem begehrten AMA-Gütesiegel auch gerechtfertigt. Denn es wird mit einem geschlossenen Kontrollsystem gearbeitet. So kann die AMA garantieren, dass jedes Tier im AMA-Gütesiegelprogramm in Österreich geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet wird.

Das AMA-Gütesiegel-Programm leistet, was kein Konsument leisten kann: sicherzustellen, dass nur höchste Qualität im Einkaufswagerl landet. Auch an der Fleischtheke mit Bedienung ist jedes Stück genau rückverfolgbar. Beim Rind funktioniert die Rückverfolgung über das Einlegeetikett, das vom Zerlegebetrieb mit dem Fleischstück einvakuumiert wird, beim Schwein über Lieferscheine und Chargennummern. Die Einlegeetiketten sind stets zur Hand, sie werden 14 Tage lang aufbewahrt, eine Maßnahme, die ebenfalls bei der AMA-Kontrolle überprüft wird.